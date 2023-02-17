Mustafa Nukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Nukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Nukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Nukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Nukic 3 Aralık 1990 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Nukic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Nukic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mustafa Nukic'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustafa Nukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Nukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Nukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Nukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Zarica Kranj

30 Haziran 2011 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2011 yılında NK Celje

1 Ocak 2012 yılında NK Radomlje

1 Ağu 2012 yılında NK Svoboda

1 Temmuz 2013 yılında NK Triglav

19 Ocak 2014 yılında FC Koper

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

27 Şubat 2015 yılında Ivancna Gorica

15 Temmuz 2015 yılında Annabichler SV

31 Ocak 2016 yılında ND Ilirija

17 Temmuz 2018 yılında NK Bravo

1 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

Mustafa Nukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Nukic şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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