Isparta'da cuma gününde bu yana kayıp olan Mustafa Özbay'ın (57) bulunması için Müge Anlı'ya katılan çocuklarından Hüseyin Özbay, "Babamla en son cuma öğle saatlerinde görüştük. Babaannem ameliyat olacaktı o konu üzerinde konuştuk. Ondan sonra bir daha görüşmedik. Cuma gününden bu yana babamdan haber alamıyoruz" dedi. Mustafa Özbay'ın köyde kendi halinde tek başına yaşayan biri olduğunu ve kimseyle husumetinin bulunmadığını anlatan köylüler de, "Başına kötü bir şey gelmese çocuklarını arardı" dediler. Peki Mustafa Özbay kimdir? Müge Anlı Mustafa Özbay olayı nedir? Mustafa Özbay öldürüldü mü?

MUSTAFA ÖZBAY KİMDİR?

Merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım Cuma akşamı kayboldu. Kaybolduğu akşam yakın arkadaşı Mehmet Aldemir'in evinde alkol aldığı öne sürülen 3 çocuk babası için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbay'ın cep telefonu ile sürekli kullandığı battaniyenin evinde olmadığını tespit etti. Mehmet Aldemir ise evinde birlikte evde alkol aldığı Özbay'ın daha sonra kendi evine gittiğini söyledi.

MUSTAFA ÖZBAY OLAYI NEDİR?

Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, cuma günü akşamı kendi evinde bir arkadaşıyla alkol aldıktan sonra ortadan kayboldu. 5 gündür kendisinden haber alınamaması üzerine oğlu Hüseyin Özbay, yakınları, jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler her yerde Mustafa Özbay'ı aramaya başladı. İlk olarak köyün etrafında yapılan aramalarda Özbay'dan bir iz bulunamaması üzerine arama bölgesi olarak hayvan barınağının bulunduğu alan seçildi.

Sabah erken saatlerde köy meydanında toplanan Jandarma Arama Kurtarma Timi(JAK), AFAD ve köylüler, 10'ar kişilik gruplara ayrıldı. Toplam 100 kişiden oluşan ekip, gruplar halinde hayvan barınağı etrafından Koçtepe'deki çöp alanına kadar olan bölgeyi taradı. Yapılan aramada Mustafa Özbay'a ait bir detaya rastlanılamadı. Aramaların farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan Mustafa Özbay'ın cep telefonunu yanına almadığı ve evde bulunan battaniyesinin de kayıp olduğu öğrenildi.

Arama çalışmalarına katılan Mustafa Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay, babasından cuma günü akşamı saat 19.00'dan bu yana haber alamadıklarını söyledi. Özbay, "Köyümüzün duyarlı vatandaşları babamı aramak için geldiler. Bu bölgede arama yapıyoruz. Babamla en son cuma günü öğlen saatlerinde görüştük. Babaannem rahatsız, kendisi ameliyat olacaktı, çarşıda görüştük sonra otobüsle köye döndü. Biz işimize devam ettik bir daha da görmedik. Babam yalnız yaşıyor. Hasımı yoktu. Köyde çok sevilen bir kişiydi" dedi.