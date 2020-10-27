Ankaraspor'da İsmet Taşdemir'den boşalan Teknik Direktörlük görevine getirilen Mustafa Özer, taraftarlar arasında merak edilen isim haline geldi. Mustafa Özer ismi hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik. Peki, Mustafa Özer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mustafa Özer hangi takımları çalıştırdı? Detaylar haberimizde...

MUSTAFA ÖZER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

27 Ağustos 1969 tarihinde Siirt'te dünyaya gelen Mustafa Özer, 51 yaşındadır. Eski futbolcu olan Mustafa Özer, 1988 yılında doğduğu şehrin takımlarından Siirtspor'da futbol hayatına adım attı. Futbolculuk döneminde orta sahada görev alan Mustafa Özer, kariyerinde 12 takım değiştirdi. Kariyeri boyunca birçok Anadolu kulübünü dolaşan Özer, bir dönem Fenerbahçe forması da giydi. 2004 yılında futbol hayatına son veren Mustafa Özer, son olarak Aksarayspor'da forma giymişti.

Teknik direktörlük kariyerine de futbolu bıraktığı 2004 yılında Siirtspor'da başlayan deneyimli teknik adam, yine birçok Anadolu kulübünde görev aldı. Son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Mustafa Özer, 28 Eylül 2020 tarihinde Eskişehirspor'da ki görevinden ayrıldı. Eskişehirspor ile 21 maça çıkan Özer, 13 mağlubiyet aldı. Eskişehirspor'da toplamda 14 puan toplayabilen teknik adam, 3 galibiyet ve 5 mağlubiyet alabildi.