Mustafa Ozturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Ozturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Ozturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Ozturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Ozturk 3 Ocak 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Ozturk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Ozturk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Ozturk'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Ozturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Ozturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mustafa Ozturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Ozturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2022 yılında Ofspor

12 Ocak 2023 yılında Çatalcaspor

Mustafa Ozturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Ozturk şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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