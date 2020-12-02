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  3. Mustafa Öztürk'ün Kuran'ı Kerim hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Mustafa Öztürk'ün Kuran'ı Kerim hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Hocası Mustafa Öztürk'ün sosyal medyada yayınladığı 'Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olmayacağını' iddia ettiği videosu vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Sosyal medyada çokça paylaşılan videoya vatandaşlar tarafından birçok yorum yapıldı.

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02 Aralık 2020 Çarşamba 13:43
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