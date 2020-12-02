Mustafa Öztürk'ün Kuran'ı Kerim hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Hocası Mustafa Öztürk'ün sosyal medyada yayınladığı 'Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olmayacağını' iddia ettiği videosu vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Sosyal medyada çokça paylaşılan videoya vatandaşlar tarafından birçok yorum yapıldı.
Tik Tok videosu çeken kadına sapık şoku! Çekim sırasında göz göze geldi
Esra Balamir evinde yaşadığı korku dolu anlarını paylaştı!
Zümrüdüanka 21. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat, Zümrüt'ü kurtarabilecek mi?
İşe giderken kendini hastanede buldu!
02 Aralık 2020 Çarşamba 13:43
Benzer Videolar