Mustafa Öztürk'ün Kuran'ı Kerim hakkındaki sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Hocası Mustafa Öztürk'ün sosyal medyada yayınladığı 'Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olmayacağını' iddia ettiği videosu vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti. Sosyal medyada çokça paylaşılan videoya vatandaşlar tarafından birçok yorum yapıldı.