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  3. Mustafa Reşit Akçay'dan üzen haber: Akciğerlerinde hasar oluştu, entübe edildi

Mustafa Reşit Akçay'dan üzen haber: Akciğerlerinde hasar oluştu, entübe edildi

Koronavirüs salgının atlamasının ardından geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması üzerine yoğun bakımda tedavi altına alınan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi.

Mustafa Reşit Akçay'dan üzen haber: Akciğerlerinde hasar oluştu, entübe edildi

Koronavirüs salgınını ağır şekilde atlatmasının üzerinden 2.5 ay süre geçen ancak akciğerlerinde kalıcı hasar oluşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 18 Haziran günü solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Kocaelispor'un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladığı Mustafa Reşit Akçay'dan üzen bir haber geldi. 

Mustafa Reşit Akçay'dan üzen haber: Akciğerlerinde hasar oluştu, entübe edildi

"CİDDİ BİR DURUM"

Mustafa Reşit Akçay'ın akciğerlerinde koronavirüs salgını nedeniyle kalıcı hasarın oluştuğunu belirten Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Akçay'ın son durumuna ilişkin olarak şunları söyledi:

"2.5 ay önce hastamız Kovid-19 geçirmişti, akciğerinde kalıcı hasarlar oluşmuştu. İlaç tedavisi ve oksijen tedavisi alıyordu. Yoğun bakımda tedavi devam ederken dün akşam solunum sıkıntısı arttı. Entübe edildi. Tedavi süreci devam ediyor. Bu ciddi bir durum, akciğerinde kalıcı hasar oluşan bir hastadan bahsediyoruz."

Mustafa Reşit Akçay'dan üzen haber: Akciğerlerinde hasar oluştu, entübe edildi

"ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİLMEKTEDİR"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği tarafından  Akçay'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denmişti.

"Kovid-19 sonrasında evinde oksijen ve ilaç tedavisi görmekte iken, üç gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, başka bir kurumdan hastanemize sevk edilen Mustafa Reşit Akçay'ın hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi devam etmektedir. Hastamızın genel durumu orta düzeyde olup, yüksek akımlı oksijen altında ve ilaç tedavisi ile kan oksijen düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır. Genel durumunda bir iyileşme ya da kötüye gidiş gözlenmemiştir. Yoğun çaba ile hastamızın eski sağlığına kavuşması için gayret gösterilmektedir."

Mustafa Reşit Akçay'dan üzen haber: Akciğerlerinde hasar oluştu, entübe edildi

Tayfun Altuntaş
Editör
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