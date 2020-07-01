Mustafa Rüştü Çelenk'e müebbet hapis cezası!
Balıkesir'de Fethullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine ilişkin davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Balıkesir'de Fethullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine ilişkin davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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