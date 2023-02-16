Mustafa Salis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Salis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Salis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Salis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Salis 14 Nisan 1999 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Şalış şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Salis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Salis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kahramanmaraşspor futbol takımında oynamaktadır. Kahramanmaraşspor takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Salis'nin Kahramanmaraşspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Salis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/saliss70

Mustafa Salis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Salis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Mustafa Salis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Salis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağu 2012 yılında Bursaspor Alt

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor U16

17 Ekim 2014 yılında Göztepe Alt

8 Eylül 2015 yılında Osmanlıspor Alt

8 Ocak 2016 yılında Nilüferspor Alt

19 Ağu 2016 yılında Nilüfer Erdemli

14 Ekim 2016 yılında Yıldırım Bld

20 Eylül 2019 yılında Gülbahçespor

21 Şubat 2020 yılında Hendek Spor

22 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

28 Ağu 2022 yılında Kahramanmaraş

Mustafa Salis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Salis şuan Kahramanmaraşspor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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