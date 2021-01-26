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Mustafa Sandal aşka geldi! Melis Sütşurup aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, bir süre önce yeniden aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Melis Sütşurup ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Sandal aşka geldi! Melis Sütşurup aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Eski eşi Emina Sandal ile 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran Mustafa Sandal, aşkı yeniden Melis Sütşurup'ta buldu.

Mustafa Sandal aşka geldi! Melis Sütşurup aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Geçtiğimiz aylarda bir süre birlikte olduktan sonra aşklarını sonlandıran ikili yeniden bir araya geldi. Yaklaşık 4 ay önce yeniden barışan çiftten yeni bir kare geldi.

51 yaşındaki Sandal, güneş gözlüğü takan sevgilisiyle çekildiği bir fotoğrafını "Sen yeter ki hep böyle bak!" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Sandal aşka geldi! Melis Sütşurup aşkı dolu dizgin devam ediyor!

Ünlü şarkıcı, Sütşurup ile ayrılığının ardından verdiği röportajda, "Melis ile keyifli vakit geçirdik" şeklinde konuşmuş bu sözleri duyan Melis Sütşurup, öfkeden deliye dönmüş ve zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

Mustafa Sandal aşka geldi! Melis Sütşurup aşkı dolu dizgin devam ediyor!

 Sütşurup şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim.

Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler. Detayına girmem bana yakışmaz."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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