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  3. Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareketler partiye damga vurdu!

Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı hareketler partiye damga vurdu!

Ünlü yapımcı Polat Yağcı, dün akşam yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladığı partide Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti.
23 Aralık 2019 Pazartesi 11:22

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