Mustafa Sandal'ın nişanlısı Melis Sütşurup kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Melis Sütşurup'un biyografisi...

Mustafa Sandal ile bir süredir birliktelik yaşayan Melis Sütşurup, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ünlü şarkıcı ile birlikteliklerini ciddi boyuta taşıdıklarını duyurdu. Nişanlanan çiftin ardından arama motorlarında "Melis Sütşurup kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. İşte, Melis Sütşurup'un biyografisi...

MUSTAFA SANDAL'IN NİŞANLISI MELİS SÜTŞURUP KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE, MELİS SÜTŞURUP'UN BİYOGRAFİSİ...

Melis Sütşurup, 1989 yılında dünyaya geldi. Mustafa Sandal gibi bir evlilik yapan Sütşurup butik sahibir. 33 yaşında olan Sütşurup, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile dünya evine bir adım daha attı. Ailelerin tanıştığı ve evlilik planlarının olduğunu söyleyen çift, 19 Şubat 2022 tarihinde aile arasında bir törenle nişanlandılar.

Sosyal medyada Mustafa Sandal'ın, nişanda tercih ettiği siyah tişörtü olay oldu. Melis Sütşurup'un güzelliği göz doldururken, Sandal'ın törene tişörtle katılması tepki çekti.

Siyah tişörtüyle akıllara Acun Ilıcalı'yı getiren Sandal'a takipçilerinden, "Acun bile takım giyinmişti" mesajı geldi.