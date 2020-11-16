  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!

Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!

Mustafa Sandal'ın bir partide şov kızının getirdiği pastayı üflemeden önceki kıza yakınlığı sosyal medyayı salladı. Takipçilerinin ikiye bölündüğü bu görüntüler bir cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi. "Vakitsiz Horoz" adlı hesapta paylaşılan bu görüntülerin ise ne zaman çekildiği belirtilmedi.

9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde koronavirüs skandalı!9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde koronavirüs skandalı!

Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!

Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!

Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştıSalma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı

 

16 Kasım 2020 Pazartesi 10:44
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde koronavirüs skandalı!
9. Fashion TV Moda Ödülleri'nde koronavirüs skandalı!
Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!
Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!
Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!
Talat Bulut'un cenaze töreni sosyal medyayı salladı!
Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı
Salma Hayek koronavirüs testlerini abarttı! O anları klipleştirip paylaştı
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın intikam sahnesi nefessiz izlendi!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şeyma Subaşı'nın dans videosunda yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Şener Şen koronavirüse yakalandı!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı Saadet Özsırkıntı'dan Serenay Sarıkaya'ya övgü dolu sözler!
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Kerimcan Durmaz'dan ABD seçimleri ile ilgili yorumu: ''İç savaş çıkacak''
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!
Masumlar Apartmanı'ndan İzmir'e ''geçmiş olsun'' mesajı!