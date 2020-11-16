Mustafa Sandal'ın pasta getiren şov kızına ilgisi olay yarattı!

Mustafa Sandal'ın bir partide şov kızının getirdiği pastayı üflemeden önceki kıza yakınlığı sosyal medyayı salladı. Takipçilerinin ikiye bölündüğü bu görüntüler bir cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi. "Vakitsiz Horoz" adlı hesapta paylaşılan bu görüntülerin ise ne zaman çekildiği belirtilmedi.