Mustafa Sarıgül, 6 muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmasına ses yükseltti: TDP olmadan kurulan masalar hikayedir

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi kurmaylarınca hazırlanan ve partilerin genel başkanları tarafından onaylanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metni, 28 Şubat Pazartesi günü Ankara Bilkent Otel'de düzenlenen törenle kamuoyuna anlatıldı. "Yarının Türkiyesi için" sloganının kullanıldığı toplantı siyaset gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Bu konu hakkında son olarak Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül konuştu.

"HER EVDE DERT KAYNIYOR, BİZ ONLARI KONUŞUYORUZ"

Partisinin Kırşehir'deki il başkanlığının binası için şehre gelen Sarıgül basın mensuplarına açıklamada bulunan Mustafa Sarıgül, "Her evde tencere kaynıyor ama o tencerede et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor; biz onları konuşuyoruz. 6 tane parti bir araya gelmiş; 'Kim nereye gidecek, nasıl olacak, kimin koltuğu olacak, o koltukta kim oturacak?' bunların düşüncesi budur. Bu kurulan masalar, tamamen iktidar partisinin ekmeğine yağ çalmaktan başka bir şey değil." dedi.

"GERÇEK MASAYI BİZ KURACAĞIZ"

Köprünün altından çok su geçeceğini dile getiren Mustafa Sarıgül," Türkiye Değişim Partisi olmadan kurulan masalar hikayedir. Gerçek masayı biz kuracağız” ifadesini kullandı.

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