Mustafa Sarıgül, gülen adam Kasım Can'la karşılaştı! " Siz hiç konuşmaz mısınız, ya kardeşim enteresan"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Iğdır'da karşılaştığı gülen adam lakaplı Kasım Can ile karşılaştı. Sarıgül'ün "Nasılsınız?" sorusu sonrası Can gülmeye başlayınca Sarıgül," Siz hiç konuşmaz mısınız, ya kardeşim enteresan." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dün Iğdır'daydı. Alışveriş yapan Mustafa Sarıgül, Kars'ın Digor ilçesinde yaşayan ve gülen adam lakabıyla bilinene Kasım Can isimli vatandaşla karşı karşıya geldi.

SARIGÜL MERHABA DEDİ, FİLM KOPTU

Sarıgül'ün, "Merhaba, nasılsınız?" ifadeleri sonrası Can bir anda gülmeye başladı. Can gülmeye devam ederken Sarıgül," Siz hiç konuşmaz mısınız, nasılsınız, iyi misiniz? ya kardeşim enteresan Iğdır’dayım gülen ağa ile beraberim hiç konuşmuyor gülüyor, inşallah Allah bu gülen ağa gibi milletimizin de yüzünü güldürsün” dedi.

Mustafa Sarıgül, gülen adam Kasım Can'la karşılaştı!

TOKALAŞIP AYRILDILAR

Sarıgül ile Can daha sonra tokalaşarak ayrıldılar. Sosyal medyada Sarıgül’ün bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Mustafa Sarıgül, gülen adam Kasım Can'la karşılaştı!

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