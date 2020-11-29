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Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'ni kuruyor

Mustafa Sarıgül, uzun süredir devam eden partisi hakkında yeni gelişmeleri duyurdu. Türkiye Değişim Partisi adı verilen partinin aralık ayında kurulacağını belirten Sarıgül, hangi ittifakta yer alacağı sorusunu da yanıtladı.

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'ni kuruyor

Türkiye'de değişim hareketi başlatma sebebiiyle yeni parti hazırlıklarına girişen Mustafa Sarıgül, yeni partisi hakkında detayları duyurdu. İsmail Saymaz'a veridği demeçte birçok cevapsız soruyu yanıtlayan Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi adını verdiği partiyle hangi siyasi tarafta yer alacağını da anlattı.

"İTTİFAK SADECE İKTİDARIN İŞİNE GELİR"

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Sarıgül, yeni partiyi Aralık ayında kuracaklarını söyledi. Yeni partiye Türkiye Değişim Partisi (TDP) adını verdiklerini belirten Sarıgül, ittifak sorusunu ise kimseyle düşünmedikleri şeklinde yanıtladı. İlk turda her partinin aday çıkarmasını istediğini belirten Sarıgül, yeni kurulacak partinin 'Cumhur İttifakı'na katılacağı iddialarına ilişkin olarak,"Birinci turda her partinin adayını çıkarmasını istiyoruz. Parlamento seçimlerinde de ittifak düşünmüyoruz. İttifak sadece iktidarın işine gelir." ifadelerini kullandı.

İşte İsmail Saymaz'ın Mustafa Sarıgül ile yaptığı röportaj:

Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu!Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu!Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu!Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı belli oldu!

Berna Akkaya
Editör
'CHPli 20 vekil Sarıgül'ün partisi olan Türkiye Değişim Partisi'ne geçecek' iddialarına ilişkin ilk açıklama


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