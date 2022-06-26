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  3. Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açıp, Miçotakis'e göz dağı verdi!

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açıp, Miçotakis'e göz dağı verdi!

TikTok uygulamasını benimseyen Mustafa Sarıgül, bu defa ilginç paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı. Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açan Sarıgül, "Amerika'ya medet umma, Türkiye'den dostluk ara" ifadelerine yer verdi.

Son günlerde Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe  Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül de dahil oldu. Eline Türk bayrağını aldığı gibi Yunanistan Parlamentosu girişine koşan Sarıgül, "Amerika'ya medet umma, Türkiye'den dostluk ara" ifadelerine yer verdi. Dikkat çeken paylaşım TikTok Türkiye'de viral oldu.

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açıp, Miçotakis'e göz dağı verdi!

"MİÇOTAKİS BİZ BURADAYIZ"

 Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağını açarak konuşma yapan Mustafa Sarıgül, "Amerika'ya medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek, barışa gel. Bak biz buradayız" ifadelerini kullanarak, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e seslendi.

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açıp, Miçotakis'e göz dağı verdi!

Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açıp, Miçotakis'e göz dağı verdi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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