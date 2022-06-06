Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, anne mi oldu? Müjdeyi duyurunca takipçilerini şaşkına çevirdi! "Televizyonda koca arayan..."Pendik Belediyesi ekipleri ilaçlama işlemine başladıDaha 49'undaydı! Ünlü oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti!İlker Kurt kimdir, nereli? Evli miydi? Kaç yaşında, neden öldü?Faydaları saymakla bitmez! Güzel bir cilt, sağlam kemikler için kolajen tüketimi şart!Survivor All Star'da iki boksör birbirine girdi! Adem ve Atakan'ın kavgası ortalığı karıştırdı! Gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi! Diskalifiye olacak mı?Ümit Özdağ'dan, Mustafa Sarıgül'e jet hızında cevap! Ortalık fena karıştı! "Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen"UEFA Uluslar Ligi: Türkiye - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?ATV Müge Anlı CANLI izle bugün 6 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeDolar ve euro yükseldikçe yükseliyor! Yatırım yapanlar köşeyi döndü! İşte güncel döviz kuru fiyatları
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a "Romantik" göndermesi! Sinirler yay gibi gerildi, okun fırlaması an meselesi!

Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a "Romantik" göndermesi! Sinirler yay gibi gerildi, okun fırlaması an meselesi!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı kızdıracak "Romantik" açıklamasıyla siyaset gündeminin ortasına oturdu.

Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a "Romantik" göndermesi! Sinirler yay gibi gerildi, okun fırlaması an meselesi!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son zamanlarda dikkat çeken TikTok paylaşımlarının yanı sıra, şehir şehir gezerek esnafta ürün veya obje tokatlamalarıyla çok konuşuldu. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mülteci açıklamalarına tepki gösteren Sarıgül, "Konuşmalarını biraz romantik buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a Romantik göndermesi! Sinirler yay gibi gerildi, okun fırlaması an meselesi!

"ROMANTİK BULUYORUZ"

Mustafa Sarıgül, Ümit Özdağ'ı hedef aldığı konuşmasında "Konuşmalarını biraz romantik buluyoruz. İktidara geldim hemen göndereceğim mantığını doğru bulmayız o insanlar kargo paketi değil. Kolay kolay gitmezler ama gitmeleri gerekir. Bunun en doğrusu AB ülkelerini mültecileri eşit olarak alması" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a Romantik göndermesi! Sinirler yay gibi gerildi, okun fırlaması an meselesi!

Ümit Özdağ'dan gelecek yanıt ise merak konusu oldu.

{TITLE_STRIP}Ümit Özdağ'dan, Mustafa Sarıgül'e jet hızında cevap! Ortalık fena karıştı! "Ayçiçek yağı tokatlamaya devam edin lütfen"

Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a Romantik göndermesi! Sinirler yay gibi gerildi, okun fırlaması an meselesi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT