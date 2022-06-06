Mustafa Sarıgül'den Ümit Özdağ'a "Romantik" göndermesi! Sinirler yay gibi gerildi, okun fırlaması an meselesi!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, son zamanlarda dikkat çeken TikTok paylaşımlarının yanı sıra, şehir şehir gezerek esnafta ürün veya obje tokatlamalarıyla çok konuşuldu. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın mülteci açıklamalarına tepki gösteren Sarıgül, "Konuşmalarını biraz romantik buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"ROMANTİK BULUYORUZ"

Mustafa Sarıgül, Ümit Özdağ'ı hedef aldığı konuşmasında, "Konuşmalarını biraz romantik buluyoruz. İktidara geldim hemen göndereceğim mantığını doğru bulmayız o insanlar kargo paketi değil. Kolay kolay gitmezler ama gitmeleri gerekir. Bunun en doğrusu AB ülkelerini mültecileri eşit olarak alması" ifadelerine yer verdi.

Ümit Özdağ'dan gelecek yanıt ise merak konusu oldu.

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