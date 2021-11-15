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  3. Mustafa Sarıgül'ün, kendisine yöneltilen soru fena halde sinirine dokundu! Canlı yayında sunucuya sert tepki!

Mustafa Sarıgül'ün, kendisine yöneltilen soru fena halde sinirine dokundu! Canlı yayında sunucuya sert tepki!

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Beyaz TV ekranlarında yer alan bir programda kendisine yöneltilen soru karşısında sunucuya sert tepki gösterdi.

Beyaz TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, Melissa Bağcı'nın hazırlayıp sunduğu Akılda Kalsın programına davet edilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisiyle ilgili merak edilen soruları tek tek yanıtladı. O anlarda sunucunun kendisine "ABD Başkanı Biden'den para alan muhalefet partisi var iddiasında bulundunuz, bu parti kim?"  sorusunu yöneltmesi üzerine sinirlenen Sarıgül, canlı yayında gergin anlar yaşattı.

Mustafa Sarıgül'ün, kendisine yöneltilen soru fena hâlde sinirine dokundu! Canlı yayında sunucuya sert tepki!

SİNİRİNİ KONTROL EDEMEDİ

Program sunucusu Melissa Bağcı'nın "ABD Başkanı Biden'den para alan muhalefet partisi var iddiasında bulundunuz, bu parti kim?" sorusunu yöneltmesi üzerine sinirlenen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD Başkanı Biden bir açıklama yaptı. İktidarın değişmesi için muhalefet partilerine destek vermek lazım. Kusura bakmayın bunu Erzincanlı Sarıgül söylemedi. Bunu söyleyen ABD Başkanı. Siz ABD başkanından hesap sormuyorsunuz, benden hesap soruyorsunuz" şeklinde tepki göstererek, ellerini masaya vurdu.

 

Sinirine hakim olmakta güçlük çeken Sarıgül, "Burada yapılması gereken, muhalefet partilerine çağrıda bulunularak, ‘Bu ABD kimi işaret ettiyse lütfen söylesin’ denilmesi lazım. Ama TDP, Amerika'dan hesap soracak. Biz ABD'den para alan bir parti değiliz, hangi parti destek alıyorsa çıksın söylesin" ifadelerini kullandı.

 

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