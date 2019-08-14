Mustafa Savaş; “Milletçe ve devletçe tarih yazmaktan korkmadık, asla korkmayız”

AYDIN (İHA) – AK Parti Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, mesajında; "Adalet ve Kalkınma Partisi, 14 Ağustos 2001'de kurularak çok kısa bir zaman diliminde millet iradesinin en büyük temsilcisi olmayı başarmış, hayata geçirdiği politikalarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, hem üzerinde yaşadığı coğrafyanın hem de dünya siyasi tarihinin en önemli aktörlerinden birisi yapmıştır. Çıkılan bu kutlu ve zorlu yolda, 3 Kasım 2002'de iktidara gelerek muktedir olmayı başaran Türk milleti, binlerce yıllık medeniyet tarihine yakışan politikaları hayata geçirip Dünya genelinde mazlumlara da umut olabilmiştir. Bu süreç zor olduğu kadar meşakkatli olmasına karşın, binlerce yıllık bir medeniyetin de kutlu bir uyanışıdır.

Bu güçlü irade, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 17 yıl gibi kısa bir sürede Dünyanın en büyük projelerini hayata geçirmeyi başarmıştır. Elde edilen büyük başarılar ve hedef olarak açıklanan küresel ölçekli projeler neticesinde milletimiz ve devletimiz kanlı terör eylemleriyle, hain darbe girişimleriyle, finans odaklı manipülatif saldırılarla yolundan saptırılmak istenmiştir" dedi.

"Hedeflerimize birlikte ulaşacağız"

"Küresel şer güçlerin ve içerdeki hain işbirlikçilerinin hedefleri, Türk milletini hedefinden saptırmaktır" diyen Savaş, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenledir ki bu kutlu yoldaki öncelikli projeksiyonumuz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşabilmektir. Hedefimiz açıktır fakat düşmanlarımız da pusuda, sinsice ve tehlikeli bir bekleyiştedir. Fakat yeni Türkiye, milli iradenin darbelere esir edildiği o eski Türkiye değildir.

Bu sebeple, aziz milletimiz her zamankinden daha uyanık olmak durumundadır. Açıkça da bilinmelidir ki, milletçe ve devletçe tarih yazmaktan korkmayan bu millet, hiçbir şeyden korkmayacaktır. Bu şuurla ve bu büyük inançla AK Parti'nin kuruluşunun 18. yıldönümünü gönülden kutluyorum"

Kaynak: İHA