Mustafa Selanik kimdir? Dün akşam saatlerinde Ankara Kuşu adlı Twitter kullanıcısı FETÖ'den dolayı gözaltına alınmıştı. Bugün Mustafa Selanik'in de gözaltına alındığı medyaya yansıdı. Birçok internet kullanıcısı çıkan haberlerin ardından konuya ilişkin aram a yapmaya başladı. Peki Mustafa Selanik kimdir? Neden gözaltına alındı? Ayrıntılar haberimizde.

MUSTAFA SELANİK KİMDİR?

Mesut Aykın, Mustafa Selanik adıyla Türkiye Gerçekleri isimli hesabı yöneten kişidir.

MUSTAFA SELANİK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mesut Aykın terör suçlamasıyla gözaltına alındı. Mesut Aykın'ın gözaltı haberini gazeteci Cem Küçük twitter hesabından açıkladı.

Mustafa Selanik isimli twitter hesabını yöneten Mesut Aykın gözaltına alındı mesajını paylaşan Küçük, Aykın'ın terör suçlamasıyla gözaltında olduğunu ileri sürdü.

Gazeteci Cem Küçük'ün paylaşımı:

Mustafa Selanik yarım saat önce Terörle Mücadele’nin nezaretine konulmuş. Başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere Emniyet Teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. — Cem Küçük (@cemkucuk55) April 2, 2020

Öte yandan aynı operasyonda Kulis Kuşu adlı twitter hesabını yöneten Ümit Kaya'nın da gözaltına alındığı ileri sürüldü. Bir dönem CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun da danışmanlığını yürüten Kaya'nın İBB'de çalıştığı kaydedildi.

Twitter'da Ankara Kuşu kullanıcı adıyla yalan paylaşımlar yapan ve halkı galeyana getirmeye çalışan Oktay Yaşar'ın FETÖ şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonlar bugün de sürdü. Mustafa Selanik - Türkiye Gerçekleri isimli Twitter hesabını yöneten Mesut Aykın ve "Kulis Kuşu" adlı hesabı kullandığı tespit edilen Ümit Kaya da FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Twitter'da Türkiye Gerçekleri - Mustafa Selanik isimli hesap üzerinden provokatif paylaşımlar yapan Mesut Aykın FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine İstanbul'da gözaltına alındı.

Şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüp sorguya alındı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE DARBE İMASINDA BULUNMUŞTU

Twitter hesabından, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminden aylar önce "Acele etmeyin Temmuz bayramdan sonra başlayacak", ''Temmuz...'', ''Hata zincirleri devam ediyor. Temmuz ağır olur, Temmuz sıcak olur'', ''Temmuz anlatılacak bir şey değil...yaşayıp göreceğiz'' şeklinde yaptığı paylaşımlar sebebiyle de gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.

'KULİS KUŞU' ADLI KULLANICIYA GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, sosyal medyada "Kulis Kuşu" adlı hesabı kullandığı ve İstanbul'da olduğu tespit edilen Ümit K. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, Kağıthane'de bir eve düzenlenen operasyonda Ümit K. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Ümit K, işlemlerin ardından Ankara'ya getirildi.

'ANKARA KUŞU' DÜN AKŞAM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dünde Twitter'da Ankara Kuşu kullanıcı adıyla yalan ve manipülatif paylaşımlar yapan ve halkı galeyana getirmeye çalışan Oktay Yaşar isimli şahıs FETÖ şüphesiyle gözaltına alındı.