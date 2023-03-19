Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranını açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Mustafa Şen canlı yayında açıkladı: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine odaklandı. Partiler sahaya inerek çalışmalarına devam ederken bir yandan da yapılan anketlerle vatandaşların nabzı tutulmaya devam ediliyor. Özellikle AK Parti'nin oy oranı çokça merak edilirken bu konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bilgi verdi.

HAFTADA 3-4 ANKET

Dün akşam A Haber canlı yayında açıklamalarda bulunan Şen, "Normalde ayda 3-4 tane anket yaptırıyorduk. Ancak şu an bunu haftada 3-4 anket yaptırıyoruz. Profesyonellere yaptırıyoruz bu anketleri" dedi.

SON ANKET SONUÇLARI

Anket sonuçları hakkında bilgi veren Şen, "Bitirdiğimiz hafta itibariyle bir seçim olsaydı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53 olarak gözüküyor. AK Parti'nin oy seviyesi ise yüzde 41 civarında" diye konuştu.

"İNSANLARI SOKAĞA DÖKMEK İSTİYORLAR"

Yapılan manipülatif anketler ile ilgili de konuşan Şen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını muhalefet görüyor. 14 Mayıs gecesi insanları sokağa dökmek istiyorlar" diye konuştu.

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