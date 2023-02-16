Mustafa Sol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Sol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Sol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Sol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Sol 20 Haziran 2002 tarihinde Mardin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Sol Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NGF Management yapmaktadır. Mustafa Sol, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Sol'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Sol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Sol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Sol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Sol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2018 yılında Karacabey Birlik

28 Ağu 2018 yılında İstanbul Alt

1 Temmuz 2019 yılında İstanbul U19

1 Temmuz 2021 yılında İstanbulspor

7 Ağu 2021 yılında Kahramanmaraş

1 Ağu 2022 yılında İstanbulspor

8 Eylül 2022 yılında Kırşehir FSK

27 Aralık 2022 yılında İstanbulspor

12 Ocak 2023 yılında Çatalcaspor

30 Haziran 2023 yılında İstanbulspor

Mustafa Sol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Sol şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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