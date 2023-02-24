Mustafa Sukilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Sukilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Sukilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Sukilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Sukilovic 1 Ocak 2003 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Šukilović Mustafa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Sukilovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSA yapmaktadır. Mustafa Sukilovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mustafa Sukilovic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Sukilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Sukilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Sukilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Sukilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bijeljina U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

Mustafa Sukilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Sukilovic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Mustafa Sukilovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 14 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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