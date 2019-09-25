Mustafa Tahhan, vefat etti. Ölüm haberleri sonrası birçok kişi Tahhan'ı internet üzerinde araştırıyor. Peki Mustafa Tahhan kimdir? Ayrıntılar haberimizde.

MUSTAFA TAHHAN KİMDİR?

Lübnan 1938 doğumlu olan Mustafa Tahhan, Orta eğitimini Suriye’de yapmış, 1964 tarihinde Kimya mühen­disliğinden mezun olmuştur. Aksiyoner yönü ağır basan Tahhan, IIFSO’nun kuruluşuna katılmış ve 1969’da aynı teşkilâtın malî işler müdürlüğüne getirilmiştir. 1971 yı­lında IIFSO genel sekreterliğine seçilen Tahhan, 1984 yı­lına dek bu görevde kalmış, bu süre içinde çoğunluğu Müslüman azınlıkların bulunduğu bölgelerde yaşayan Müslümanların dillerinde olmak üzere, yaklaşık 60 dilde kitaplar yayınlamıştır. Yine bu süre içinde bir dergi çıkar­maya başlayan Tahhan, dünyanın birçok bölgesini ge­zerek evrensel İslâmî uyanışın içinde bulunduğu şartlar ve önündeki problemleri yakından gözlemlemiş, bu da tespitlerindeki isabet oranını yükseltmiştir.

Mustafa Tahhan’ın İstikamet ve Sapma Arasında İslami Hareket, el-Kıyade fi’l amelil İslâmî (II cilt), Filistin el’Müslime, Nazarât fi vaku’l Müslimin, es-Sırau’l-Hadâri ve Devrü’ş-Şebâ’bi’l Müslim adlı eserleri bulunmaktadır.