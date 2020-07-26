Mustafa Tokgöz kimdir? Koronavirüse ilişkin skandal bir açıklamada bulunan Mustafa Tokgöz ligin oynanabilmesi için Kayserispor teknik heyeti ile idari ekipteki koronavirüs vakalarını sakladıklarını belirtti. Peki Mustafa Tokgöz kimdir? Detaylar haberimizde.

MUSTAFA TOKGÖZ KİMDİR?

Mustafa Tokgöz, Temmuz 2019'dan beri Kayserispor'un basın sözcüsüdür.

Tokgöz, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi bölümünden mezun olmuştur.

Mustafa Tokgöz, 2019 yılının Ekim ayından bu yana 'Tokgöz Beton' şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

KAYSERİSPOR'UN BASIN SÖZCÜSÜ MUSTAFA TOKGÖZ'ÜN SKANDAL AÇIKLAMASI

Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada ligin oynanabilmesi için teknik heyet ve idari ekipteki koronavirüs vakalarını sakladıklarını belirtti.

Kayserispor'un basın sözcüsü Mustafa Tokgöz'ün açıklaması şu şekilde:

"Kayserispor çok zor günlerden bugüne kadar ümitlerini taşımıştır. Düşme veya Süper Lig’de kalma mücadelesi versek de önemli olan bugün burada bu maçın nasıl oynandığı ve nasıl yönetildiğidir. Bugüne kadar hakemler hakkında tek bir kelime bile konuşmadık. Gün geldi sportif ekibimizde, gün geldi idari ekibimizde koronavirüs tespit edildi, ligi sabote etmemek adına, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf Süper Lig oynansın diye.",

"CÜNEYT ÇAKIR MAÇI KATLETTİ"

"Çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularımı ve teknik ekibimi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ancak, maalesef ünü Avrupa’ya taşınmış, Avrupa’da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kere dahi VAR’a gitmemiştir ne penaltı pozisyonumuzu vermiştir ne de topun çizgiden çıkıp çıkmadığını kontrol etmemiştir. Kayserispor 1.5 milyon nüfuslu bir şehrin futbol kulübüdür. Bugün bu sonucu sadece hocaya yüklemiyoruz."