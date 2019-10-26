Mustafa Tokgöz: "Samet hoca Djedje’yi kazanmak için uğraştı ama kazanamadı"

İ.M. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Samet Aybaba'nın Dja Djedje'yi kazanmak için uğraştığını ama futbolcunun kendi problemleri sebebiyle kazanamadığını söyledi.

İ.M. Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Tokgöz, takımın son durumunu değerlendirerek, "Şu anda Kayserispor, Erol Bedir başkanımızın istifa etmesiyle birlikte Hamdi başkanımızın yönetiminde ilerliyor. Samet Aybaba hocamız takıma ciddi bir hava kattı. Ben takım içerisindeki dostluğun kurulduğuna inanıyorum. Samet hoca size Dja Djedje ile açıklama yapmadan önce 2 gün Djedje'yi kazanmak için uğraştı ama kendi problemleriyle ilgili bir türlü kazanamadık. Kadro dışı bırakıldı. Ben daha olgun davranmasını beklerdim. Bizim için önemli olan takımın birliğidir. Bizim için her oyuncu çok değerlidir. Takım bütünlüğüne, takımın getireceği başarıya inanan tüm oyuncu ve ekip hep birlikte yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Malatya deplasmanından 3 puan alırsak güneşli günler gelecek"

Yeni Malatyaspor karşısında alacakları galibiyet ile takımının kazanma alışkanlığı kazanabileceğini vurgulayan Tokgöz, şunları söyledi:

"Malatya deplasmanımız yarın. Zor bir deplasman. Takımımız dün hareket etti. Ben mental olarak hazırlandıklarına, kondisyon olarak da hazır olduklarına inanıyorum. Takımda güzel bir hava var. Bülent Bölükbaşı'nın kattığı değeri hiçbir zaman pas geçemeyiz. Çünkü ciddi anlamda takıma bir ağabey geldi. Futbolcularla konuşan, görüşen, kulüple iletişimini sağlayan o köprüyü Bülent Bölükbaşı ile ciddi anlamda sağladık. Erdem de bunu yapıyordu ama Bülent ağabeyle ciddi bir yol aldığımızı düşünüyorum. Yarın Malatya deplasmanından inşallah 3 puanla çıkarsak güneşli günler gelecek."

Kaynak: İHA