Mustafa Topaloğlu 16 sene sonra İstanbul’da sahneleri salladı

Mustafa Topaloğlu 16 yıllık bir aranın ardından sağlığına kavuştuktan sonra İstanbul sahnelerine muhteşem gece ile dönüş yaptı. Üsküdar'da bir mekanda sahne alan Topaloğlu'nu birçok ünlü isim ve Türkiye'nin önde gelen iş adamları yalnız bırakmadı.

16 yıllık bir aradan sonra Mustafa Topaloğlu İstanbul sahnelerine muhteşem bir gece ile dönüş yaptı. Üsküdar'da bir mekanda sahne alan Topaloğlu'nu Türkiye'nin önde gelen iş adamları ve yakınları yalnız bırakmadı. Topaloğlu'nu izlemeye gelen ünlüler arasında, Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu, Şebnem Schaefer, Pınar Eliçe ve birçok ünlü sima yer aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Topaloğlu izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

"Yaklaşık 20 yıldır sahnelerden uzağım, bakalım neler olacak"

Uzun yıllar sonra tekrar sahneye çıkmanın heyecanını yaşayan Topaloğlu, "Gong sesi çaldı, zilin sesi başladı ve biz de sahneye başladık. Geç oldu ama geç olur, iyi olur, temiz olur, hep ileri olur bilmiyorum ben de ne yapacağım bilmiyorum. Acaba sahnede nasıl olacak, aşağı yukarı yirmi yıl oldu, neresinden baksan yirmi yıldır sahneye çıkmadım. Hep çık dediler, çıkalım bakalım ne yapacağız. İnsanların gözüne girmek gerçekten çok zor, e onların dediğini yapmazsan da gözünden çıkarsın, onların gözünden çıkarsan da çok kötü. Çıkmamak için gayret edeceğiz. Bakalım ne olacak, civciv çıkacak kuş çıkacak bu işten de iyi işler çıkacak" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz bizi anlamakta güçlük çekti"

Müziğinin ve tarzının Türkiye'de anlaşılmadığını belirten Topaloğlu, "Şimdi mütevazi halimle konuşuyorum, bugünün dünyasına baktığımız zaman, ben dünyayı görüyorum, takip ediyorum çocukluğumdan beri. Bizim ülkemiz bizi anlamakta biraz güçlük çekti. Benim yaptığım öyle şarkılar var ki, bir gün Okay Temiz ile bir parça yapmıştık Amerika'da dinletiliyor, diyorlar ki "Bu insan mı" evet doğru söylüyorsunuz ona bizim ülkede uzaylı diyorlar. Bazen böyle arkadaşlarımız sohbet ediyor, senin hakkında işin içinden çıkamıyoruz diyorlar, diyorum ki e siz beni anlamakta güçlük çekiyorsunuz, haklısınız ben insan değilim ki diyorum. Yeni iki yeni parça hazırlıyorum, çok seveceksiniz iki yeni şarkı ile yaza damga vuracağım" şeklinde konuştu.

Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu ise Mustafa Topaloğlu ile eskiden beridir arkadaşlıkları olduğunu ve aralarında abi kardeş ilişkisi olduğunu ve bu gece de onu yalnız bırakmadığını söyledi. Çılgın Sedat, "Geçen konuştuk 16 yıl sonra tekrar sahne alacağım dedi, biz de bu akşam dinlemeye geldik, Mustafa abiyi onore etmeye geldik. Biz çok eskiden tanışıyoruz, Mustafa abi beni çok sever, ben Mustafa abiyi çok severim, hep söyler senin bende çok başka yerin var diye. Daha önce beni dinlemeye geldiğinde çıkıp birkaç parça söylemişti ama şimdi ilk defa kendi sahnesinde ilk defa dinleyeceğim. Mustafa abi bizim değerlimizdir, Türkiye'de ilk ciddi albüm satmış bir insandır, onun rekorunu da şu an için geçen yok" dedi.

Mustafa Topaloğlu'nu yalnız bırakmayan isimler arasında Şebnem Schaefer da vardı. Schaefer Topaloğlu'nun enerjisini güzel bulduğunu belirterek, "Daha önce beraber televizyon programına çıkmıştık, orada dinlemiştim ilk defa sahnesinde dinleyeceğim. Uzun zaman sonra sahneye çıkması onun için heyecan verici ailesi için de heyecan verici. Bizi davet ettikleri için çok teşekkür ederim, bu mutlu gününde birlikte olduğumuzdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Mustafa beyin enerjisini çok güzel buldum, kırmızılar içerisinde çok hoşuma gitti" dedi.

Kaynak: İHA