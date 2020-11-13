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  3. Mustafa Topaloğlu canlı yayından sonra kalp krizi geçirdi!

Mustafa Topaloğlu canlı yayından sonra kalp krizi geçirdi!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Mustafa Topaloğlu'ndan gelen son dakika haberine göre ünlü sanatçı anlı yayından sonra kalp krizi geçirdi.

Mustafa Topaloğlu canlı yayından sonra kalp krizi geçirdi!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'ndan kötü haber geldi.

Mustafa Topaloğlu yayın sonrası kuliste kalp krizi geçirdi.

Apar topar hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz bilgi gelmedi. Topaloğlu Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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