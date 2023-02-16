Mustafa Tuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Tuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Tuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Tuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Tuna 17 Mart 2003 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Tuna Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Tuna, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Tuna'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Tuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Tuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mustafa Tuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Tuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

Mustafa Tuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Tuna şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.