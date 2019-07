Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Kiminle evli?

Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Yapımcı olan ve birçok projeye imza atan atan Mustafa Uslu internette aratılanlar arasına girdi. Ayla, Müslüm gibi çok sevilen filmlerde başarısı konuşulan Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde..

MUSTAFA USLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Uslu, 1962 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Melek Uslu’dur. Askeri Okuldan mezun olduktan sonra 8 sene Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. Mustafa Uslu? Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Burak Kut, Özcan Deniz, Sezen Aksu, Hande Yener, Bengü, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Berksan Özer, Betül Demir, Gökhan Özen gibi sanatçıların Kliplerinin Yönetmenliğini yaptı. Mustafa Uslu, 2000 senesinde kurduğu dijital sanatlar prodüksyon şirketinin sahibidir. Bünyesinde beş'i Türk, 3'ü yabancı yönetmen bulundurmaktadır.

Aynı zamanda 18 tane salonu olan bir sinema işletmecisidir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 8 yıl boyunca bilirkişilik yapmıştır. Mustafa Uslu, bir güzellik yarışmasında 1999 yılı ikincisi olan mimar Öznur Dursun ile evli idi. Bu evlilikten iki çocuğu vardır. 2016 yılında boşandılar. Mustafa Uslu, 2016 yılında dizi oyuncusu Sinem Öztürk ile evlendi. 2017 yılında Ayla: The Daughter of War filminin yapımcılığını üstlendi. yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır.

1950 yılında başlayan Kore Savaşı sıra gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Kim Seol, Kyung­jin Lee gibi oyuncular rol aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı. 2018 yılında yapımcılığını yaptığı, Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm adlı Sinema filminin yönetmenliğini Can Ulkay ve Hakan Kırvavaç (Ketche)’nin yaptı, senaryosunu Hakan Günday yazdı. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'ı Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasını ise Turgut Tunçalp canlandırdı. 2019 Ocak ayında vizyona giren, İlyas Bazna'nın hikâyesini anlatan, Serdar Akar'ın yönetmenliğinde ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Çiçero adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi. Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan ve Avustralya'ya savaş açan iki Türk askerinin macerasını hikâye edinen? 15 Mart 2019 tarihinde vizyonagirecek olan “Türksih'i Dondurma” filminin yapımcılığını Mustafa Uslu yaparken, Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe başrollerini paylaşacak. 18 Kasım 2019 tarihinde vizyona girecek olan “Türk Herkül” adlı Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı sinema filminde Mustafa Uslu yapımcı olarak bulunacak, yönetmenliğini Hilal Saral yapacak.