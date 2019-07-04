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Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Kiminle evli?

Kana D' de 2.sayfaya konuk olan Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Uslu araştırılan konular arasında yer aldı. Peki Sinem Uslu'nun eşi Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? ayrıntılar haberimizde..

Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Kiminle evli?

Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Yapımcı olan ve birçok projeye imza atan atan Mustafa Uslu internette aratılanlar arasına girdi. Ayla, Müslüm gibi çok sevilen filmlerde başarısı konuşulan Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde..

MUSTAFA USLU KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Uslu, 1962 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğmuştur. Annesinin adı Melek Uslu’dur.  Askeri  Okuldan  mezun  olduktan  sonra  8  sene  Türk  Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı.  Mustafa  Uslu?  Ajda  Pekkan,  Serdar  Ortaç,  Burak  Kut,  Özcan  Deniz,  Sezen Aksu, Hande Yener, Bengü, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Berksan Özer, Betül Demir, Gökhan Özen gibi sanatçıların Kliplerinin Yönetmenliğini yaptı. Mustafa  Uslu,  2000 senesinde kurduğu dijital  sanatlar  prodüksyon  şirketinin sahibidir.  Bünyesinde  beş'i  Türk,  3'ü  yabancı  yönetmen  bulundurmaktadır. 

Aynı zamanda 18 tane salonu olan bir sinema işletmecisidir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 8 yıl boyunca bilirkişilik yapmıştır. Mustafa  Uslu,  bir  güzellik yarışmasında  1999 yılı ikincisi  olan  mimar  Öznur Dursun ile  evli  idi.  Bu evlilikten  iki  çocuğu  vardır. 2016 yılında boşandılar. Mustafa  Uslu,  2016 yılında  dizi oyuncusu Sinem Öztürk ile evlendi. 2017 yılında  Ayla:  The Daughter  of  War  filminin yapımcılığını  üstlendi. yönetmenliğini  Can  Ulkay'ın,  senaristliğini  ise Yiğit Güralp'in  yaptığı Türkiye ve Güney  Kore ortak  yapımı  savaş filmi  "Ayla:  The  Daughter  of  War"  da  Astsb. Süleyman'ın  gençliğini  İsmail  Hacıoğlu canlandırırken  yaşlılık  halini  Çetin Tekindor canlandırmıştır. 

1950  yılında başlayan Kore Savaşı sıra gerçek  bir  hikayeden  uyarlanan  filmde  diğer rollerde  ise Taner  Birsel, Ali  Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Kim Seol, Kyung­jin Lee gibi  oyuncular rol  aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı. 2018 yılında yapımcılığını yaptığı, Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm adlı  Sinema  filminin  yönetmenliğini  Can  Ulkay ve  Hakan  Kırvavaç (Ketche)’nin yaptı, senaryosunu Hakan Günday yazdı. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i  canlandırdığı  filmde,  Muhterem  Nur'ı  Zerrin  Tekindor,  Müslüm Gürses'in babasını ise Turgut Tunçalp canlandırdı. 2019 Ocak  ayında  vizyona  giren,  İlyas  Bazna'nın  hikâyesini  anlatan,  Serdar Akar'ın yönetmenliğinde ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu Çiçero adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi. Çanakkale Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan ve Avustralya'ya savaş açan iki  Türk  askerinin  macerasını  hikâye  edinen?  15  Mart 2019 tarihinde  vizyonagirecek olan “Türksih'i Dondurma” filminin yapımcılığını Mustafa Uslu yaparken, Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu ve Will Thorpe başrollerini paylaşacak. 18  Kasım  2019 tarihinde  vizyona  girecek olan  “Türk  Herkül”  adlı  Naim Süleymanoğlu'nun  hayatının  anlatıldığı  sinema  filminde  Mustafa  Uslu yapımcı olarak  bulunacak,  yönetmenliğini  Hilal  Saral yapacak. 

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