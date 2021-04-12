Mustafa Üstündağ Bodrum'da çıkan bir kavgaya karıştı! Hakkında gözaltı kararı çıktı
Bodrum’da düzenlenen Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum'da bir arkadaşına haksızlık yapıldığı düşüncesiyle Mustafa Üstündağ'ın da içinde bulunduğu bir kavga yaşandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada aralarında Mustafa Üstündağ'ında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'nin Naci özlemi!
12 Nisan Pazartesi Hava Durumu | Doğu'da sağanak yağış etkili olacak!
Market sahibinin zor anları! Aşırı rüzgar içi dolu dondurma dolabı uçurdu!
Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı yayınlandı! | Fikret her yeri yakıyor!
12 Nisan 2021 Pazartesi 09:36
Benzer Videolar