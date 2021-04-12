Mustafa Üstündağ Bodrum'da çıkan bir kavgaya karıştı! Hakkında gözaltı kararı çıktı

Bodrum’da düzenlenen Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum'da bir arkadaşına haksızlık yapıldığı düşüncesiyle Mustafa Üstündağ'ın da içinde bulunduğu bir kavga yaşandı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada aralarında Mustafa Üstündağ'ında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.