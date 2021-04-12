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Mustafa Üstündağ çıkan kavgada gözaltına alındı!

Bodrum'da düzenlenen BOTAV Rally Bodrum yarışmasına Mustafa Üstündağ da karışdı. Yarışma sonrasında Üstündağ'ın arkadaşı ile organizasyon görevlisi arasında kavga çıktı. Görevlinin darp edildiği söz konusu kavgada Mustafa Üstündağ da dahil 5 kişi gözaltına alındı.

Bodrum’da düzenlenen 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, bu akşam düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Sözcü gazetesinin haberine göre ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arkadaşı bir görevliyi darp etti. 

Yarışma, 6 etapta 155 kilometre üzerinden yapıldı. Bazı araçların takla attığı yarışta bazıları da parkur dışına çıktı. Yarıştaki 81 otomobilden 61'i parkuru tamamlayabilmeyi başardı. Yarışmanın bitişinde ise tören düzenlendi ve ilk üçe giren otomobil sürücüleri kupa ve plaket ödüllerini almaya hak kazandı.

KAVGA ÇIKTI

Yarışmaya ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da katıldı. Üstündağ'ın bir arkadaşına haksızlık yapıldığı iddiası ile çıkan kavgada organizasyon görevlisi Atıl Atılgan darp edildi. Darp edilen organizasyon görevlisinin hastanede tedavi altına alındığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Aynı saatlerde ödül törenin yapıldığı okul bahçesinde saldırı gerçekleştirilmiş ve bir kişi yaralanmıştı. 

Kavganın ardından aralarında Mustafa Üstündağ'ında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Kavga ile silahlı saldırının bağlantısı olup olmadığı ise araştırılıyor.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

2007 yılında Necati Şaşmaz'ın başrolünü oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" adlı dizide Muro karakteri ile kalbimizde yer edinen bir başarılı bir oyuncu olan Mustafa Üstündağ, karıltığı bir kavgada gözaltına alınmasının ardından merak konusu oldu.

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