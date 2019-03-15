Mustafa Varank: Siyasi istikrarın devam etmesi için 31 Mart önemli bir viraj

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren iki fabrikayı ziyaret etti. Ziyaret sonrası işçiler ile bir araya gelen Varank, bu seçimlerin siyasi istikrarın devam etmesi için önemli bir viraj olduğunun vurgusu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ile birlikte Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren iki fabrikayı ziyaret etti. Fabrikaların işleyişi ve durumları hakkında bilgi alan Varank, daha sonra işçiler ile toplantıda bir araya geldi.

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri hakkında konuşma yapan Varank, yerel yönetimler ile genel yönetimin birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı. Siyasi istikrarın devam etmesi için 31 Mart yerel seçimlerinin önemli bir viraj olduğunu söyleyen Varank,"31 Martta Türkiye'de huzur ve istikrarın devam etmesi için sandığa milli şuur ile gitmemiz gerekiyor. Bu seçim beka seçimidir. Türkiye son senelerde ciddi badireleri milletinin desteği ile çok şükür atlattı. Ancak ülkemizin içinde milletiyle, bayrağıyla, devletiyle alakası olmayan pusuda bekleyen insanlar var. Ülkemizin güneyinde bir terör koridoru oluşturmak isteyen güçler var. 15 Temmuz'da devletimizi, hükümetimizi yıkmak isteyenler oldu. Bu gelişmeleri göz önüne alarak sandığa gitmeliyiz. Ekonomide en önemli unsur, güven ve istikrar olduğunu vurgulamak istiyorum. 31 Mart'tan sonra inşallah önümüzde 4,5 sene seçimsiz ve sadece projelere odaklanacağımız bir dönem olacak. Biz bu süreye özel sektörümüz ile birlikte ülkemizin kalkınması için kullanmak istiyoruz" dedi.

YEREL YÖNETİMLERDE BİZİMLE AYNI HEYECANI DUYAN KİŞİLERLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ

Bazı belediyelerin yapılan projelerde kendilerine gerekli destek vermediğini ve vatandaşlara hizmetlerin eksik kaldığını söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir çok projeyi vatandaşlarımız için geliştiriyoruz. Bu projeleri yaparken yerelde yönetimlerde bizi anlayan bizimle aynı heyecanı duyan kişiler ile çalışmak istiyoruz. Eğer biz yerel-genel uyumunu yakalayamaz isek netice alamıyoruz. Maalesef Büyükçekmece Belediyesi de bu uyumu yakalayamadığımız belediyelerden biri. 25 senedir aynı zihniyette yönetilen hem merkezi hem yerel yönetimler ile ortak çalışmayı zul addeden bir belediyecilik anlayışı içerisindeler. Benim sıklıkla örnek verdiğim bir Eskişehir Büyükşehir Belediyesi örneği var. Biz Eskişehir'e 16 yıllık iktidarımız döneminde milyarlarca liralık yatırım yaptık, çok büyük projelere imza attık. En son ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ni iki ay önce vatandaşımızın hizmetine açtık. Ama bu hastanemizin 1 kilometrelik bağlantı yoluyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. CHP'li büyükşehir belediyesi o hastanenin bağlantı yolunu yapmakta imtina ediyor. Çünkü bu bağlantı yolunu yaparsam hükümete artı puan yazar diye düşünüyor. Yani bu gibi eksiklikleri ve düşünceleri ortadan kaldırmak, vatandaşımıza eksiksiz hizmet götürmek için yerel yönetim ile genel yönetimin uyumunu yakalamamız lazım. İstanbul için Binalı Yıldırım bu yüzden büyük bir şans olarak görüyorum. Mevlüt Uysal'ın ise Başakşehir Belediye Başkanlığı süresinde yaptıkları ortada. Adaylarımızın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır."

"BÜYÜKÇEKMECE'Yİ İSTANBUL'UN EN GÜZEL İLÇESİ YAPACAĞIZ"

Başakşehir Belediye Başkanlığı sürecinde Başakşehir ilçesinin İstanbul'un önemli ilçelerinden biri haline dönüştürdüğünü söyleyen Uysal, "Başakşehir 2009'da kurulduğu zaman İstanbul'un dışında bir yer olarak gösterilirdi. Ama şimdi Başakşehir İstanbul'un en güzel en önemli ilçesi haline dönüştü. Aslında Büyükçekmece buna daha müsait. Ortada bir göl var etrafında 30 kilometrelik bir göl kıyısına sahip. Yine ön tarafında bir koy ve etrafına kurulmuş bir şehir. Ayrıca Türkiye'nin en güzel kumsallarının olduğu sahil. Buralara emek verilse Başakşehir'den çok daha hızlı bir şekilde daha güzel bir yer yapılabilir. Böyle bir ilçeyi şehircilik adına ve belediyecilik adına İstanbul'un en güzel ilçesi yapma adına geliyoruz inşallah. 25 yıldır buraya gelmeyen hizmetleri getirme adına mücadele edeceğiz. Başakşehir bizim kalfalık dönemimizdi, İnşallah burası ustalık dönemimiz olacak" diye konuştu.

DHA