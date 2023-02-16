Mustafa Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Yilmaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustafa Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Yilmaz 5 Ocak 1999 tarihinde Osmaniye şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Yılmaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Yilmaz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEC Management yapmaktadır. Mustafa Yilmaz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Yilmaz'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Yilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mustafayiilmaz11/

Mustafa Yilmazboyu ve yaşı kaç

Mustafa Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Adana Demir U21

1 Temmuz 2017 yılında Adana Demirspor

31 Ağu 2018 yılında Tarsus İY

3 Ağu 2020 yılında Adana Demirspor

18 Eylül 2020 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2021 yılında Adana Demirspor

3 Eylül 2021 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2022 yılında Adana Demirspor

16 Temmuz 2022 yılında Iğdır FK

Mustafa Yilmaz kimdir

Mustafa Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Yilmaz şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Mustafa Yilmaz nereli

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