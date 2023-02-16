Mustafa Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Yilmaz 4 Mart 2003 tarihinde Hatay şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Yilmaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talent Agency yapmaktadır. Mustafa Yilmaz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niğde Anadolu FK futbol takımında oynamaktadır. Niğde Anadolu FK takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mustafa Yilmaz'nin Niğde Anadolu FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Yilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/myilmazz77/

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Mustafa Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2021 yılında İskenderun Alt

26 Ağu 2022 yılında Niğde Anadolu

Mustafa Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Yilmaz şuan Niğde Anadolu FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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