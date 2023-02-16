Mustafa Yorulmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Yorulmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Yorulmaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Yorulmaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mustafa Yorulmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Yorulmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Yorulmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Yorulmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Yorulmaz 10 Ocak 2002 tarihinde Yozgat şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Yorulmaz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Regista Management yapmaktadır. Mustafa Yorulmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Yorulmaz'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Yorulmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/yorulmaz6

Mustafa Yorulmazboyu ve yaşı kaç

Mustafa Yorulmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Yorulmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Mustafa Yorulmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Yorulmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında G.Birliği U19

2 Eylül 2021 yılında Hacettepe

30 Haziran 2022 yılında G.Birliği U19

12 Ocak 2023 yılında 1954 Kelkit Bld

30 Haziran 2023 yılında G.Birliği U19

Mustafa Yorulmaz kimdir

Mustafa Yorulmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Yorulmaz şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mustafa Yorulmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mustafa Yorulmaz nereli

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