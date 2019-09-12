Mustafakemalpaşa Belediyespor’a 2 transfer birden

Süper Amatör Küme'de mücadele eden Mustafakemalpaşa Belediyespor, yeni sezon öncesi bir orta saha ve bir forvet oyuncusunu kadrosuna kattı.

B. grubunda yer alan Mustafakemalpaşa Belediyespor daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve Trabzonspor, Ankaragücü ve Uşakspor gibi takımlarda top koşturan Bayburt Belediyespor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Çağrı Şahin ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Forvet mevkiinde de takviye yapan kırmızı lacivertli takım Balıkesirspor, Altay ve Denizlispor,'un genç golcüsü Forvet Hüseyin Ateş'i kadrosuna dâhil etti.

İmza törenine; Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcısı ve Mustafakemalpaşa Belediyespor Başkanı Ercan Leblebici ile birlikte teknik kadro katıldı. Kulüp Başkanı Ercan Leblebici, "Yeni sezonda kritik pozisyonlarımızı Çağrı ve Hüseyin ile güçlendirdik. Futbolcularımız takımımıza hayırlı olsun" dedi.

Süper amatör küme B grubunda mücadele edecek olan Mustafakemalpaşa Belediyespor'un rakipleri belli oldu. Kırmızı şimşekler 2019-2020 sezonunda ilk maçını Deplasmanda oynayarak Çağlayanspor ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA