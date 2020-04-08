Mustafakemalpaşa'da sahipsiz hayvanlar mama odakları kuruldu

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken sahipsiz hayvanlar için mama odakları kuruldu.

Mustafakemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kurulan mama odaklarına her gün düzenli olarak yiyecek ve içecek bırakılıyor.

Mustafakemalpaşa Tork Motosiklet Klubü üyelerinin de gönüllü olarak yer aldığı çalışmalarda park ve bahçelerde bulunan kedi ve köpek kulübelerine de mama bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, hayvanların aç kalmaması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.









Kaynak: AA