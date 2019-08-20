Mustafakemalpaşa’ya güçlü destek

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette vizyon projeleri hayata geçirmeye başlayan Mehmet Kanar'a her zaman destek olduklarını vurgulayan Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, ilçede yapılan icraatları yakından takip ettiklerini ve Başkan Kanar'a projelerin hayata geçirilmesi noktasında destek verdiklerini ifade ettiler. Çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili ve İl Başkanı, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın bu dönemde vizyon projelerin hayata geçireceğini ve ilçenin geleceği için önemli yatırımlara imza atılacağını kaydetti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın projeleri olan yeni yaşam alanları, çocuk ve gençlere eğitim desteği, sosyal belediyecilik ve spor yatırımları ilçenin bugününü ve geleceğinin planlanıyor.

Çavuşoğlu ve Salman, belediye binasına yaptıkları görüşmeler sonrası ilçe esnafını da ziyaret ettiler. İlçe esnafının beklentilerini dinleyen Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Esnafımızın her zaman yanında olduk. Tüm çalışmalarımız esnafımız ve Mustafakemalpaşalılar için. İlçenin termal turizm ve tarım yatırımlarıyla refahı ve kalkınmayı arttıracağız. Bu noktada esnaflarımızla birlikte hareket edeceğiz. Esnaflarımızın yatırımlardan payına düşeni alması için gayretimizi gösteriyoruz" dedi.

Hükümetin, "Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonomi" vizyonuyla küçük esnafa destek için kolları sıvadığını hatırlatan Hakan Çavuşoğlu, "Esnafa, vergi, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, kredi, finansman ve yenilikçi alanlarda yeni destekler sunuyoruz. Markalaşma projesi de hayata geçiriliyor. Yıl sonuna kadar 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılarak, işlerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanacak" dedi.

Esnafla yakından ilgilenen İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa esnafının ahîlik kültüründen geldiğini hatırlatarak, "Esnaf ve sanatkârları yüksek ahlâkî değerler etrafında birleştiren ahîlik teşkilatı, insanımızın dürüstlüğünü, mesleki marifetini, mertlik ve cömertlik anlayışıyla yoğurarak asırlar boyu milletimizin birliği ve sosyo-ekonomik düzeninin güç kaynağı olmuştur. Mustafakemalpaşalı esnafımız da çok misafirperver, çalışkan ve cömertler. Aynı verimli topraklara sahip oldukları gibi gönülleri de zengin. Esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere, ülkemizin kalkınmasına katkı veren, tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı, bol kazançlar dilerim" dedi.

Dükkânlara girerek esnafa hayırlı kazançlar dileyen Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve İl Başkanı Ayhan Salman, esnafla sohbet etti.

Kaynak: İHA