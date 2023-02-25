Mustafe Abdullahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafe Abdullahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafe Abdullahu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mustafe Abdullahu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mustafe Abdullahu 27 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mustafe Abdullahu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KS Besa futbol takımında oynamaktadır. KS Besa takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafe Abdullahu'nin KS Besa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mustafe Abdullahu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mustafe Abdullahu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Ağustos 2022 yılında KF Feronikeli
26 Ocak 2023 yılında KS Besa
Mustafe Abdullahu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mustafe Abdullahu şuan KS Besa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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