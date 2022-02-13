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Müstağni ne demek, TDK'ya göre Müstağni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müstağni kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müstağni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müstağni nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müstağni kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müstağni ne demek, TDK'ya göre Müstağni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstağni ne demek? Müstağni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstağni kelimesi. Peki müstağni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstağni nedir, müstağni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSTAĞNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstağni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müstağni kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstağni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elinde olanla yetinen, doygun
- Nazlı davranan

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