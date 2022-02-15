Müstahak ne demek, TDK'ya göre Müstahak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstahak ne demek? Müstahak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstahak kelimesi. Peki müstahak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstahak nedir, müstahak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSTAHAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstahak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müstahak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstahak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hak etmiş, hak kazanmış, layık

- Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza



MÜSTAHAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sen bu kafayla daha beterine de müstahaksın!



MÜSTAHAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- müstahak olmak

