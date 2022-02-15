Müstahzarat ne demek, TDK'ya göre Müstahzarat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstahzarat ne demek? Müstahzarat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstahzarat kelimesi. Peki müstahzarat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstahzarat nedir, müstahzarat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSTAHZARAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstahzarat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müstahzarat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstahzarat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eczanelerde hazır olarak bulundurulan ilaçlar

