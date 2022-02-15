Süper Loto sonuçları 15 Şubat Salı | 15.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıSurvivor All Star Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe Tunay kimdir, nereli, kaç yaşında?Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP'lileri İGDAŞ üzerinden vurdu! "Yüreğiniz yetiyorsa yüzde 23 kârdan vazgeçin"Cemre ne zaman düşer, düşecek? Cemre düşmesi, düşme tarihleri 2022 | İlk toprağa mı, suya mı, havaya mı düşecek?Müstahzarat ne demek, TDK'ya göre Müstahzarat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Evde bakım maaşı yattı mı? 15 Şubat 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesiGelinim Mutfakta 15 Şubat 2022 Salı puan durumu | 15 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildiEyyamı biyz orucu nedir? Fazileti nedir? Eyyamı biyz orucu tek gün tutulur mu? İki gün tutulur mu? Nasıl niyet edilir 2022?Föncü (Kuaför Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Müstahzarat ne demek, TDK'ya göre Müstahzarat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müstahzarat ne demek, TDK'ya göre Müstahzarat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müstahzarat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müstahzarat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müstahzarat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müstahzarat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müstahzarat ne demek, TDK'ya göre Müstahzarat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstahzarat ne demek? Müstahzarat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstahzarat kelimesi. Peki müstahzarat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstahzarat nedir, müstahzarat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜSTAHZARAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstahzarat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müstahzarat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstahzarat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eczanelerde hazır olarak bulundurulan ilaçlar

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT