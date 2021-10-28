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Müstakar ne demek, TDK'ya göre Müstakar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müstakar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müstakar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müstakar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müstakar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müstakar ne demek, TDK'ya göre Müstakar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstakar ne demek? Müstakar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstakar kelimesi. Peki müstakar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstakar nedir, müstakar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSTAKAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstakar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müstakar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstakar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İstikrar bulmuş, durulmuş
- Karar kılınan, yerleşilen yer

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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