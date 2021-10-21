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Müstakbel ne demek, TDK'ya göre Müstakbel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müstakbel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müstakbel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müstakbel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müstakbel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müstakbel ne demek, TDK'ya göre Müstakbel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstakbel ne demek? Müstakbel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstakbel kelimesi. Peki müstakbel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstakbel nedir, müstakbel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSTAKBEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstakbel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müstakbel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstakbel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İleri bir tarihte beklenen, gelecek

MÜSTAKBEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Nasfet ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Türk milleti, Türkiye'nin müstakbel çocukları, bunu, bir an hatırdan çıkarmamalıdırlar.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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