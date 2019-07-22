Muş’taki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Muş'un Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Hasköy ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde, Esmanur Özen de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan Şerif Özen ile torunları Hazal, Nazlıcan ve Elif ise tedavi altına alınmıştı. Araç sürücüsü dede Şefik Özen, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA