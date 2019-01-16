Müstakil evi 'Hayvanat Bahçesi'ne dönüştürdü

ELAZIĞ'da Murat Polat (26), kiraladığı müstakil evde muhabbet kuşu, papağan, güvercin, balık ve süs tavuğundan oluşan 209 hayvan besliyor. Polat, 5 yıldır sokakta bulduğu hayvanları da sahiplenerek, bakımını üstleniyor.

Hayvansever Murat Polat, beslediği hayvan sayısı artınca, 5 yıl önce müstakil bir ev kiraladı. Evi hayvanat bahçesine dönüştüren Polat, muhabbet kuşu, papağan, güvercin, balık ve süs tavuğundan oluşan 5 hayvana ait 20 ayrı türden 209 hayvan besliyor. Polat, evde ayrıca, sokak hayvanlarını da sahiplenip, bakımını üstleniyor.

​Hayvanlara karşı farklı bir sevgi beslediğini belirten Murat Polat, "Küçük yaştan itibaren hayvanlara karşı bir sevgim var. Bu nedenle müstakil bir ev kiraladım ve sevdiğim hayvanları besliyorum. Yaklaşık 5 yıldır bu evde hayvanlar ile mutlu bir hayat yaşıyorum. Ayrıca sokaklarda bulunan yaralı hayvanlara da evimde bakıyorum. Çevremizde bizi tanıyanlar yaralı sokak hayvanı bulduklarında getiriyor. Yaz aylarında bahçemizde bakıyoruz. Şu an havalar soğuk olduğu için içeride elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. O hayvanı sahiplendirilmesi için mücadele ediyoruz" dedi.

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DHA