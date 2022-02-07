Müstakil ne demek, TDK'ya göre Müstakil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstakil ne demek? Müstakil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstakil kelimesi. Peki müstakil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstakil nedir, müstakil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSTAKİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstakil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müstakil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstakil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız

- Kullanış yönünden belli kişi veya kişiler için ayrılmış olan



MÜSTAKİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Çimenli, çiçekli bir bahçe ortasında üstü camlı, müstakil bir bina.

- Daireye on yıl, yirmi yıl sonra girenlerin her biri başköşelere kurulsun, müstakil oda sahipleri olsun ve hatta sana emirler versin.

