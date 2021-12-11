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Müstakilen ne demek, TDK'ya göre Müstakilen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müstakilen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müstakilen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müstakilen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müstakilen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müstakilen ne demek, TDK'ya göre Müstakilen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müstakilen ne demek? Müstakilen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müstakilen kelimesi. Peki müstakilen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müstakilen nedir, müstakilen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜSTAKİLEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müstakilen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müstakilen kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müstakilen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağımsız olarak

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