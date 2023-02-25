Mustapha Alili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustapha Alili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustapha Alili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustapha Alili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustapha Alili 30 Kasım 1996 tarihinde Tiaret şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustapha Alili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustapha Alili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mustapha Alili'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mustapha Alili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustapha Alili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustapha Alili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustapha Alili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında JSM Tiaret

11 Temmuz 2019 yılında ASO Chlef

14 Temmuz 2022 yılında JS Kabylie

Mustapha Alili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustapha Alili şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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